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Украинцев предупредили о заморозках до -5 градусов

В четверг в большинстве областей Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0-5°.

Ранее синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что в течение этой недели температура воздуха в Украине будет оставаться осенней, потепление ожидается в пятницу.

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