Украинцев предупредили о заморозках до -5 градусов

26 сентября, 2018, 08:42

В четверг в большинстве областей Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0-5°.

Ранее синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что в течение этой недели температура воздуха в Украине будет оставаться осенней, потепление ожидается в пятницу.