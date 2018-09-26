Украинцев предупредили о заморозках до -5 градусов
26 сентября, 2018, 08:42
В четверг в большинстве областей Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0-5°.
Ранее синоптик Еспресо Наталья Диденко рассказала, что в течение этой недели температура воздуха в Украине будет оставаться осенней, потепление ожидается в пятницу.
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