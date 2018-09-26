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Украина до сих пор в списке стран с наименьшей экономической свободой в мире

За последний год Украина поднялась в рейтинге на 15 позиций, но до сих пор плетется в хвосте

Канадский аналитический центр Fraser Institute обнародовал отчет "Экономическая свобода в мире - 2018". В рамках отчета опубликовали Индекс экономической свободы в мире за 2018 год (рассчитывается на основе данных за 2016 год).

Согласно данным исследования за год Украина поднялась в рейтинге со 149 до 134, однако все еще входит в число стран мира с наименьшим уровнем экономической свободы. В нынешнем рейтинге Украина оказалась на одной позиции с Бенином.

Ближайший в рейтинге европейский сосед - Беларусь (заняла 122 позицию).

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Индекс рассчитывается на базе 42 показателей, объединенных в 5 ключевых категорий:

- "размер (цена) государства" (размер налоговых ставок, количество госпредприятий и др),

- защита прав собственности,

- стабильность валюты,

- свобода международной торговли

- государственное регулирование.

Согласно данным исследования, самая худшая ситуация в Украине с независимостью судебной системы и беспристрастностью правосудия.

Лучше всего дела у нас с размером налога на прибыль.

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Рост рейтинга, в основном, произошел благодаря валютной либерализации, поскольку самое существенное изменение зафиксировано именно в категории “доступ к надежной валюте”.

Эксперты напоминают, что в течение 2017 года продолжались реформы в направлении прозрачности закупок, стартовали некоторые новые сервисы для бизнеса, призванные облегчить хозяйственную деятельность компаний. Поэтому по результатам 2017 года Украина может улучшить свои позиции в рейтинге.

Наивысший уровень экономической свободы в мире, по данным исследования, в Гонконге, Сингапуре, Новой Зеландии и Швейцарии. В десятку наиболее экономически свободных государств также входят Грузия, США и Великобритания.

 

 
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