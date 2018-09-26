Ученые определили, откуда к нам прилетел межзвездный астероид Оумуамуа

26 сентября, 2018, 14:59

Астрономы из Европейской южной обсерватории в Мюнхене определили несколько звездных систем, откуда мог прилететь межзвездный астероид Оумуамуа

Об этом пишет Phys.org.

Астероид Оумуамуа посетил Солнечную систему в октябре 2017 года - его движение зафиксировал автоматический телескоп Pan-STARRS1. Ученые установили, что на его поверхности много органики, а размеры самого астероида сигарообразной формы составляют около 200 на 20 м.

Астероид покрыт ледяной коркой, богатой органическими веществами. Ученые тогда отметили, что полуметровый слой льда на поверхности Оумуамуа долгое время подвергался воздействию космических лучей, что предохраняет его от таяния.

"Мы обнаружили, что поверхность Оумуамуа похожа на малые тела Солнечной системы, покрыты богатыми углеродом льдами, структура которых модифицирована действием космических лучей", - сказал профессор Алан Фитцсиммонс из университета Белфаста.

Небесное тело прибыло в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры. Исследователи восстановили траекторию полета астероида и определили несколько звездных систем, в которых он мог образоваться. Среди них - HIP 3757 и HD 292249.

"Новые данные по траектории Оумуамуа и снимки с зонда GAIA помогли нам очертить круг возможных претендентов на роль его родины. Наиболее вероятным кандидатом пока является красный карлик HIP 3757 в созвездии Кита, удаленный от Земли на 77 световых лет", - говорит Оливье Эно из Европейской южной обсерватории.

Кроме этого, в июне 2018 года группа во главе с астрономом ЭСА Марко Мишель показала, что "орбита Оумамуа в Солнечной системе не является объектом свободного падения, то есть объектом, движется исключительно под влиянием силы тяжести".

Когда астероид приблизился к Солнцу, то вступил дополнительного ускорения. Вероятное объяснение заключается в том, что "Омумауа имеет некоторое сходство с кометой - лед при достаточном нагревании солнечным светом производит газ, который, в свою очередь, ускоряет исходный объект, как чрезвычайно слабый ракетный двигатель", - отметили ученые.