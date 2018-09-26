Ученые наконец определились с самой крупной птицей на Земле. Но она уже вымерла
Опубликованное исследование показывает, что “награжденный” вид Vorombe titan достигал веса до 800 килограммов и 3-х метров в высоту.
Ранее было идентифицировано до 15 различных видов “Elephant racing” (в прямом переводе птиц-слонов) , однако исследования ученых ZSL приводит другие показатели. Доктор Хансфорд, вооруженный рулеткой и подручными средствами проанализировал сотни костей гигантских птиц из музеев по всему миру, чтобы выявить крупнейшего в мире птицы, и выделил еще по крайней мере несколько их видов.
Elephant birds (принадлежащих к семейству Aepyornithidae) являются вымершей группой гигантских нелетающих птиц, которые бродили по Мадагаскару около 0,5 -1 млн лет назад с двумя родами (Aepyornis и Mullerornis), ранее признанными учеными.
Aepyornis maximus часто считается самой крупной птицей в мире. В 1894 году британский ученый C. W. Andrews описал еще больший вид Aepyornis titan, который обычно отклоняется как необычно большой экземпляр A. maximus. Однако новое исследование показывает, что “титан” был действительно отличным видом. Форма и размер его костей настолько отличаются от всех остальных “слонов”, что теперь ему было присвоен новый род Vorombe ZSL.
- Ведущий автор в Зоологическом институте ZSL д-р Джеймс Хансфорд сказал: “Эти гигантские птицы были крупнейшими из мегафауни Мадагаскара и, возможно, были одними из важнейших в истории эволюции островов - даже больше, чем лемуры. Мадагаскар и сейчас страдает от последствий исчезновения этих птиц”.
- Ученые обнаружили самую большую стопу динозавра: Как выяснили ученые, окаменевшая стопа, обнаруженная в 1998 году в США, является крупнейшей стопой динозавра из известных на данный момент.
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- Благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что астероид, который вызвал вымираниединозавров, заполнил атмосферу серой и углекислым газом.
- Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров, в которых были массивные челюсти, похожие на ножницы. Ученые обнаружили в коллекции музея в немецком Ганновере крупнейшую среди известных на данный момент викопну морскую рептилию
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