Ученые хотят побороть малярию с помощью комаров

26 сентября, 2018, 10:04

Ученые использовали CRISPR - инструмент редактирования генов, чтобы создать насекомых, которые бы быстро передавали стерилизирующую мутацию другим

Об этом пишет National Public Radio.

Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили о результатах после эксперимента они поместили комаров, которые несут в себе мутацию, с обычными малярийными, и через несколько дней обнаружили, что последние были "обезврежены".

"Мы очень рады результатам и даже не ожидали их, - отмечает Андреа Крисанти, профессор молекулярной паразитологии, который возглавлял исследование. - Это меняет правила игры и открывает новую веху в генетике. Мы знаем, что расходы на борьбу с малярией огромные - и они ужасают. Наше открытие может спасти много жизней".

Но авторы исследования признают, что введение этой технологии может вызвать серьезные опасения. Кроме того, они согласны на жесткое регулирование и получения письменного согласия людей, живущих в любых районах, где будут проводиться испытания.

Одна из основных проблем заключается в том, что искоренение или значительное угнетение целого вида может иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды.

"Это может привести к сбоям экосистемы, - отмечает биолог Рикарда Штейнбрехер. - Последствия непредсказуемы: в природе могут прийти другие виды, которые заполнят нишу, которая освободилась и приведут к еще большим проблемам. Сложно сказать, чем это может грозить".

Некоторые опасаются, что генетически модифицированные насекомые могут использоваться в качестве нового биологического оружия.

"Оборонная промышленность может использовать это как оружие для войны, - добавил Джим Томас, исполнительный директор ETC Group - организации, которая занимается мониторингом развития вооруженных технологий. - Добавьте в ген что-то токсичное - и это сможет нанести глобального вреда человечеству".