Ученые хотят побороть малярию с помощью комаров
Об этом пишет National Public Radio.
Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили о результатах после эксперимента они поместили комаров, которые несут в себе мутацию, с обычными малярийными, и через несколько дней обнаружили, что последние были "обезврежены".
"Мы очень рады результатам и даже не ожидали их, - отмечает Андреа Крисанти, профессор молекулярной паразитологии, который возглавлял исследование. - Это меняет правила игры и открывает новую веху в генетике. Мы знаем, что расходы на борьбу с малярией огромные - и они ужасают. Наше открытие может спасти много жизней".
Но авторы исследования признают, что введение этой технологии может вызвать серьезные опасения. Кроме того, они согласны на жесткое регулирование и получения письменного согласия людей, живущих в любых районах, где будут проводиться испытания.
Одна из основных проблем заключается в том, что искоренение или значительное угнетение целого вида может иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды.
"Это может привести к сбоям экосистемы, - отмечает биолог Рикарда Штейнбрехер. - Последствия непредсказуемы: в природе могут прийти другие виды, которые заполнят нишу, которая освободилась и приведут к еще большим проблемам. Сложно сказать, чем это может грозить".
Некоторые опасаются, что генетически модифицированные насекомые могут использоваться в качестве нового биологического оружия.
"Оборонная промышленность может использовать это как оружие для войны, - добавил Джим Томас, исполнительный директор ETC Group - организации, которая занимается мониторингом развития вооруженных технологий. - Добавьте в ген что-то токсичное - и это сможет нанести глобального вреда человечеству".
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