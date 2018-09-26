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Синоптик рассказала, где ждать заморозки и когда потеплеет


фото: PetGuide
В течение суток 26 сентября в Украине удержится холодная погода, а ночные заморозки будут наблюдаться в центральных, восточных и даже южных областях

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью температура воздуха будет +2...+8°C, а заморозки сместятся на восток, даже в южную часть и в большинство центральных областей. Температура воздуха днем будет +10...+15°C, будет преобладать сухая погода, дождей в Украине практически не будет, по крайнем севере - Волынь, Ровенщина, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей - может быть увеличение облачности или небольшой дождь", - сказала госпожа Диденко.

В пятницу, 28 сентября, предполагается кратковременное потепление, температура повысится до +18...+22°C, а в субботу пройдет атмосферный фронт и принесет дожди и похолодание. В воскресенье в Украине будет холодно и сухо.

"В Киеве остается холодная погода, будет преобладать сухая воздушная масса, завтра могут набежать тучи без существенных осадков, в пятницу - кратковременное потепление до +20°C. В субботу в столице небольшой дождь и похолодание, в воскресенье - холодно, но без осадков", - добавила метеоролог.

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