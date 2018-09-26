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Стало известно, кого 8 декабря будет бить Ломаченко


фото: Boxingscen
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий бой против пуэрториканца Хосе Педраси

Об этом сообщает промоутерская компания украинца Top Rank.

Бой между Ломаченко и Педрасой состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA (Всемирной боксерской ассоциации), который принадлежит украинцу и титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет пуэрториканец.

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