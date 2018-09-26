Стало известно, кого 8 декабря будет бить Ломаченко
26 сентября, 2018, 08:54
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий бой против пуэрториканца Хосе Педраси
Об этом сообщает промоутерская компания украинца Top Rank.
Бой между Ломаченко и Педрасой состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.
На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA (Всемирной боксерской ассоциации), который принадлежит украинцу и титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет пуэрториканец.
#LomaPedraza— Top Rank Boxing (@trboxing) 25 сентября 2018 г.
For lightweight supremacy
Dec. 8th
Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv
- О том, что Ломаченко договорился о бое с Педрасой стало известно 18 сентября.
- Василий Ломаченко признан лучшим боксером миранезависимо от весовой категории, по версии журнала The Ring.
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