Стало известно, кого 8 декабря будет бить Ломаченко

26 сентября, 2018, 08:54

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий бой против пуэрториканца Хосе Педраси

Об этом сообщает промоутерская компания украинца Top Rank.

Бой между Ломаченко и Педрасой состоится 8 декабря в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA (Всемирной боксерской ассоциации), который принадлежит украинцу и титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет пуэрториканец.