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США перебрасывают к Южно-Китайскому морю стратегические бомбардировщики B-52

Министерство обороны США отправило группу стратегических бомбардировщиков B-52 в район Южно-Китайского моря в условиях обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином

Об этом в среду, 26 сентября, сообщает Reuters.

Представитель Пентагона Дейв Истбурн пояснил, что бомбардировщики B-52 участвовали в "плановой совместной операции в районе Южно-Китайского моря".

"Эти обычные меры призваны повысить нашу готовность и взаимодействие с партнерами и союзниками в регионе", - сказал он.

Полеты авиации США вызывают обеспокоенность у властей Китая, поскольку маневры, как правило, проводятся у спорных островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют КНР, Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Тайвань.

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