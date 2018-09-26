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Сенцов написал письмо российской правозащитнице

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в российской колонии, написал письмо российской правозащитнице Зое Световой

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, свое письмо Олег Сенцов отправил накануне, 25 сентября.

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"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот долгий бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное и всех других украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!.. Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем добрым людям", - написал кремлевский узник Сенцов.

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