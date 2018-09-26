Сенцов написал письмо российской правозащитнице
26 сентября, 2018, 21:49
Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в российской колонии, написал письмо российской правозащитнице Зое Световой
Об этом она сообщила в своем Facebook.
По ее словам, свое письмо Олег Сенцов отправил накануне, 25 сентября.
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"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот долгий бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное и всех других украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!.. Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем добрым людям", - написал кремлевский узник Сенцов.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред.
- Режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии в Лабытнанги, написал письмо телеведущей Еспресо Кристине Яцкив.
- А правозащитница Татьяна Щур заявила, что Олег Сенцов в письме не пишет о здоровье и сообщил, что находится в информационном вакууме.
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