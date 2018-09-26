Россию спрашивать не будут о вступлении Украины в НАТО, - Столтенберг

26 сентября, 2018, 12:25

НАТО не нужно разрешение России для вступления Украины в Альянс

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press перед своей встречей с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

"Только Украина может выбрать собственный путь, хочет ли она вступить в НАТО или нет... В итоге 29 союзников и Украина будут решать, отвечает ли Украина стандартам, необходимым для вступления в НАТО", - пояснил генсек.

Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с военным вмешательством России в Украине и Грузии, поддержка РФ режима Асада в Сирии и наращиванием военно-морских сил России в восточном Средиземноморье.

Он отметил, что рассказал об обеспокоенности НАТО в отношении российской агрессии Лаврову, но тот не прокомментировал этот вопрос. Генсек заявил, что диалог между НАТО и Россией должен существовать, пока конфликт на Донбассе остается нерешенным.

"Когда у нас возникают серьезные разногласия, когда мы видим усиление напряженности, когда мы видим все большее военное присутствие вблизи наших границ - на самом деле еще важнее иметь диалог", - подчеркнул он.