Россию спрашивать не будут о вступлении Украины в НАТО, - Столтенберг
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press перед своей встречей с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
"Только Украина может выбрать собственный путь, хочет ли она вступить в НАТО или нет... В итоге 29 союзников и Украина будут решать, отвечает ли Украина стандартам, необходимым для вступления в НАТО", - пояснил генсек.
Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с военным вмешательством России в Украине и Грузии, поддержка РФ режима Асада в Сирии и наращиванием военно-морских сил России в восточном Средиземноморье.
Он отметил, что рассказал об обеспокоенности НАТО в отношении российской агрессии Лаврову, но тот не прокомментировал этот вопрос. Генсек заявил, что диалог между НАТО и Россией должен существовать, пока конфликт на Донбассе остается нерешенным.
"Когда у нас возникают серьезные разногласия, когда мы видим усиление напряженности, когда мы видим все большее военное присутствие вблизи наших границ - на самом деле еще важнее иметь диалог", - подчеркнул он.
- Йенс Столтенберг и ранее заявлял о том, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО. Он отмечал, что РФ не должна диктовать свою волю соседним государствам.
- Напомним, что Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направление в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
- В НАТО считают вопросу закрепления в Конституции Украины курса на вступление в Альянсв только внутренним украинским делом.
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