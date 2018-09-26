"Ужасающие захоронения" в Панаме были ошибкой: ученые рассказали правду о древнем кладбище

26 сентября, 2018, 15:55

Ученые 20 века оклеветали захоронение людей, обнаруженное в Панаме: тамошние жители не были ни каннибалами, ни жестокими убийцами

Об этом пишет Science Alert.

В 1954 году Самуэль Лотроп описал древнее захоронение (550-850 г. н.э.), найденное в Панаме в 1951 году. В отчете говорилось об обезглавливании, лишении костей, снятии плоти, людоедстве, погребении заживо.

Ученые провели новое исследование, сделав обзор старых научных статей. Оказалось, найденные кости не позволяют доказать время нанесения травм. Доводы Лотропа не просто преувеличены - они не имеют под собой физических доказательств.

Лотроп раскопал кладбище в Венадо-Бич и восстановил 202 скелета. Еще 167 тел позже нашли другие археологи, 77 из них находятся в Смитсоновском национальном музее естественной истории.

Археологи Николь Смит-Гузман и Ричард Кук считают, что отчет Лотропа был дублированием рассказов испанских конкистадоров (завоевателей, - ред.) 16-го века, которые были заинтересованы в том, чтобы образ жителей Южной Америки казался столь диким и нецивилизованным, насколько это возможно.

"Теперь мы понимаем, что они были мотивированы показать коренное население, которое они встречали как нецивилизованное и требующее завоевания", - говорит Смит-Гузман, один из исследователей.

"Вместо примера насильственной смерти найденные останки показывают, как доколумбовые общества в Ишмо-Колумбийском регионе проявляли уважение и заботу о своих родственниках после смерти", - считают современные эксперты.

Во время нового осмотра костей были найдены только раны, полученные задолго до смерти, в том числе удар в голову и сломанный большой палец. Только один скелет показал наличие травм, связанных с межличностным насилием.

Доказательства Лотропа о насильственной смерти в первую очередь были сосредоточены на способе, которым были найдены кости. По его словам, открытые рты были свидетельством того, что человека похоронили заживо (такое соответствие можно найти и в Википедии) а разделенные позвонки были свидетельствами травмы.

Современные ученые считают, что большая часть доказательств указывает на вторичные захоронения ради сохранения останков важных людей.

"Единое захоронение и отсутствие периморфных травм противоречат интерпретации Лотропа о насильственной смерти на месте", сказал Смит-Гузман .

"В целом те травмы, и открытые рты скелетов, отмеченные Лотропом, легче объясняются нормальной релаксацией мышц после смерти и разложения", - добавляют эксперты.