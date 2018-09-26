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"Шахтер" попал в топ-10 лучших клубов Европы


фото: REUTERS
"Шахтер" вошел в десятку лучших клубов Европы в новом рейтинге УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Таблицу коэффициентов клубе было обновлено после стартовых матчей группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Шахтер", который в 1-м туре ЛЧ сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом", имеет в активе 75.000 очков и занимает 10-е место. В прошлом сезоне горняки находились на 14-й позиции.

"Динамо", которое в стартовом матче ЛЕ разошлось миром с казахстанской "Астаной", вступило 55.000 балла и поднялась на 23-е место.

Возглавляет рейтинг "Реал", который имеет 133.000 пункта. Вслед за мадридцами расположились "Бавария" и "Барселона", в активе которых по 114.000 очка.

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