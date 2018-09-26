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"Манчестер Юнайтед" опозорился в Кубке английской лиги


фото: REUTERS
В 1/16 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед проиграл клубу второго дивизиона - " Дерби Каунти

Основное время матча завершилось вничью 2:2, а по пенальти команда Жозе Моурниью проиграла 7:8.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник МЮ Хуан Мата. На 59-й минуте футболист гостей Гарри Уилсон забил мяч в ответ. На 67-й минуте "Манчестер Юнайтед" остался в меньшинстве - удаление за игру рукой за пределами штрафной получил голкипер Серхио Ромеро. "Дерби" вышло вперед на 85-й минуте усилиями форварда Джека Мерріота, но полузащитник хозяев Маруан Феллайни спас команду.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Дерби". Единственным, кто не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, стал защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс.

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