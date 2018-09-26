Правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% до середины октября, - СМИ

26 сентября, 2018, 13:12

Украина и МВФ подпишут новую программу сотрудничества, но для этого нам нужно выполнить как минимум четыре условия

После завершения миссии МВФ, Украина не получила никакой конкретики на уровне официальных заявлений. Сотрудничество между Украиной и МВФ продолжится, но очевидно, что наша страна не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF.

Стороны договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества, пишет Экономическая правда со ссылкой на собственные источники в правительстве. Речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долл.

Такие программы выделяются для преодоления кризисных явлений, удовлетворения потребностей страны в быстром финансировании, решения проблемы с проведением платежей. Максимальная продолжительность stand-by - программ - 36 месяцев.

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И для того, чтобы получить средства в рамках новой программы, Украине нужно выполнить минимум четыре условия, пишет издание. В частности:

Цены на газ. Источники ЭП сообщают, что до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены. Антикоррупционный блок. По информации источников издания, речь может идти о перераспределении функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ. Сбалансированный бюджет. Это залог любой программы сотрудничества с кредитором. Реформа гФС. "Подход к ее трансформации [ГФС - Еспресо] может измениться, в том числе — в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц", - говорится в материале.