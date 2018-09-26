Правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% до середины октября, - СМИ
После завершения миссии МВФ, Украина не получила никакой конкретики на уровне официальных заявлений. Сотрудничество между Украиной и МВФ продолжится, но очевидно, что наша страна не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF.
Стороны договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества, пишет Экономическая правда со ссылкой на собственные источники в правительстве. Речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долл.
Такие программы выделяются для преодоления кризисных явлений, удовлетворения потребностей страны в быстром финансировании, решения проблемы с проведением платежей. Максимальная продолжительность stand-by - программ - 36 месяцев.
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И для того, чтобы получить средства в рамках новой программы, Украине нужно выполнить минимум четыре условия, пишет издание. В частности:
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Цены на газ. Источники ЭП сообщают, что до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены.
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Антикоррупционный блок. По информации источников издания, речь может идти о перераспределении функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ.
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Сбалансированный бюджет. Это залог любой программы сотрудничества с кредитором.
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Реформа гФС. "Подход к ее трансформации [ГФС - Еспресо] может измениться, в том числе — в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц", - говорится в материале.
- Ранее Министерство финансов Украины заявило, что ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
- Сейчас идут переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, относительно тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября.
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