Правозащитники предоставили Международному уголовному суду данные об изнасилованиях на Донбассе
Об этом сообщил председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, передает "Радио Свобода".
Представление содержит более 100 страниц свидетельств о насилии на Донбассе, зафиксированных правозащитными группами в период с 2014 по 2018 годы. Среди прочего, в представлении четко установлено 121 место незаконного удержания людей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время правозащитники заявляют о 17 таких местах на подконтрольных Украине территориях.
В показаниях зафиксировано по меньшей мере 40 преступлений, связанных с сексуальным насилием.
По словам Щербаченко, в дальнейшем Офис прокурора рассмотрит представление и решит, подпадают ли приведенные доказательства под преступления, указанные в Римском статуте. Международный уголовный суд рассматривает такие дела в случае, когда в представлении доказано, что государство не имеет возможности или желания расследовать такие преступления самостоятельно. Суд рассматривает широкомасштабные (более 1000 жертв) и систематические преступления.
- Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что 12 возвращенных из тюрем оккупантов украинцев признались, что их насиловали.
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