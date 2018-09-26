Правозащитники предоставили Международному уголовному суду данные об изнасилованиях на Донбассе

26 сентября, 2018, 15:12

Восточноукраинский центр общественных инициатив и Международная федерация прав человека (FІDH) обратились в Международный уголовный суд в Гааге с представлением о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины

Об этом сообщил председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, передает "Радио Свобода".

Представление содержит более 100 страниц свидетельств о насилии на Донбассе, зафиксированных правозащитными группами в период с 2014 по 2018 годы. Среди прочего, в представлении четко установлено 121 место незаконного удержания людей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время правозащитники заявляют о 17 таких местах на подконтрольных Украине территориях.

В показаниях зафиксировано по меньшей мере 40 преступлений, связанных с сексуальным насилием.

По словам Щербаченко, в дальнейшем Офис прокурора рассмотрит представление и решит, подпадают ли приведенные доказательства под преступления, указанные в Римском статуте. Международный уголовный суд рассматривает такие дела в случае, когда в представлении доказано, что государство не имеет возможности или желания расследовать такие преступления самостоятельно. Суд рассматривает широкомасштабные (более 1000 жертв) и систематические преступления.