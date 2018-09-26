Появилась надежда найти убийц судьи Трофимова, которого обезглавили вместе с семьей
Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-центр МВД.
Он отметил, что у правоохранителей появилась информация, что дает надежду на раскрытие дела об убийстве судьи: за границей были задержаны некоторые лица, которые могут быть причастны к преступлению.
"Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу. По информации, которой владеем, мотив убийства, скорее всего, - служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи", - подчеркнул Аброськин.
15 декабря 2012 года в Харькове нашли убитым и обезглавленным судью районного суда Владимира Трофимова. Трех членов его семьи - жену, сына и сожительницу сына постигла та же участь.
Позже стало известно, что убийцы унесли с собой отрезанные части тела. Следствие рассматривало в качестве основной версии убийства судьи и членов его семьи в Харькове завладение коллекцией монет.
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