 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко призвал реформировать Совбез ООН

Реформа Совета Безопасности будет важным вкладом в процесс широкомасштабных изменений в Организации Объединенных Наций

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает Еспресо.TV.

В своем выступлении президент коснулся темы реформирования Совета Безопасности ООН.

"Настало время подчеркнуть, что злоупотребление правом вето – это тормоз, который мешает нашей Организации действовать в полную силу. Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в широкомасштабные изменения в ООН", - сказал президент.

Президент отметил, что Украина предложила включить пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

"Украина приняла суверенное решение о собственный пути к свободному миру, основанного на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах", - сказал Порошенко.

По его словам, более 1,5 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

"Россия постоянно умножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение: экологический. Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы – не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе. Для украинцев это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет", - заявил президент.

Порошенко напомнил, что Украина противостоит неоимпериалистическому государству, которое хочет поделить мир заново, и таким образом “Украина защищает Свободный мир”.

"Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным", - добавил глава Украинского государства.

Порошенко отметил, что после оккупации Крыма мишенью россиян сегодня есть оккупация Азовского моря.

  • Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что отправить на Донбасс своих военных в составе миротворческой миссии уже согласились Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать