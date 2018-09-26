Порошенко призвал реформировать Совбез ООН

26 сентября, 2018, 23:27

Реформа Совета Безопасности будет важным вкладом в процесс широкомасштабных изменений в Организации Объединенных Наций

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает Еспресо.TV.

В своем выступлении президент коснулся темы реформирования Совета Безопасности ООН.

"Настало время подчеркнуть, что злоупотребление правом вето – это тормоз, который мешает нашей Организации действовать в полную силу. Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в широкомасштабные изменения в ООН", - сказал президент.

Президент отметил, что Украина предложила включить пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

"Украина приняла суверенное решение о собственный пути к свободному миру, основанного на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах", - сказал Порошенко.

По его словам, более 1,5 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

"Россия постоянно умножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение: экологический. Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы – не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе. Для украинцев это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет", - заявил президент.

Порошенко напомнил, что Украина противостоит неоимпериалистическому государству, которое хочет поделить мир заново, и таким образом “Украина защищает Свободный мир”.

"Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным", - добавил глава Украинского государства.

Порошенко отметил, что после оккупации Крыма мишенью россиян сегодня есть оккупация Азовского моря.