По меньшей мере 25 кандидатов заявили об участии в выборах, - КИУ

26 сентября, 2018, 14:52

По данным Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины", об участии в выборах Президента Украины заявили минимум 25 потенциальных кандидатов

Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель в среду во время брифинга "Полгода до президентских выборов: основные тренды, инсайды и прогнозы", сообщает Укринформ.

Он отметил, что КИУ проанализировала публичные заявления, высказывания, позицию партийных лидеров и получила количество в 25 потенциальных кандидатов. Кроме этого, в организации не учитывали потенциальных кандидатов Рабиновича, Вилкула, Вакарчука, Зеленского и заявления в комическом формате, например, Иво Бобула или Дарта Вейдера.

Кошель отметил, что за полгода до проведения выборов до сих пор неизвестен краткий список избирательного бюллетеня. По его мнению, этот перечень может оставаться интригой и в начале 2019 года.

"Мы прогнозируем рекордное количество кандидатов, но главного перечня потенциальных кандидатов, которые могут претендовать на победу, на сегодня не знаем. Думаю, что этого полного короткого списка избирательного бюллетеня мы не будем знать до официального старта избирательной кампании”, - сказал Кошель.

Он предположил, что интрига будет держаться также и в январе 2019 года. По его мнению, избирательная кампания 2019 особенная, ведь впервые в украинской истории не очевидно, что это будет соревнование двух кандидатов.