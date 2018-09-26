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Первый в мире летающий автомобиль можно будет заказать в октябре


фото: Hightech.fm
Компания Terrafugia в октябре начнет сбор предварительных заказов на летающий автомобиль

Об этом заявил главный исполнительный директор Terrafugia Крис Джаран, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Джаран сообщил, что поставки машины заказчикам начнутся в 2019 году. Он сказал, что машина является гибридным бензиново-электрическим летательным аппаратом. В машине могут находиться два человека. Переключение между режимами полета и езды займет всего одну минуту, при этом машине для подъема в воздух и приземления необходима взлетно-посадочная полоса.

Сообщается, что окончательная цена машины пока не определена. Первая партия летающих автомобилей будет продаваться в США.

Как сообщил источник в Geely, летающий автомобиль вряд ли получит широкую популярность в связи с высокой стоимостью. Вероятнее всего, новинка пойдет на частичную замену небольших самолетов, и ее будут использовать в основном предприятия или транспортные компании.

Джаран сказал, что следующую модель летающего автомобиля TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку, представят также в октябре этого года, а в продажу она может поступить в 2023 году.

"Летающие автомобили помогут в эффективном решении проблем, связанных с загруженностью дорог, и окажут значительное влияние на социально-экономическое развитие и окружающую среду", - считает эксперт из Университета Цинхуа Чжан Янцзюнь.

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