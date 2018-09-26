 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пенсию военным увеличат на 25%, - Рева


фото: kmu.gov.ua
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что с 1 января планируется повышение пенсий военным на 25%

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.

"С первого января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25 процентов, как это предусмотрено соответствующим постановлением Правительства, и на это также нужны дополнительные средства", - заявил министр.

Рева отметил, что на 2019 год в Государственном бюджете предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов - это дотации пенсий для гражданских, а 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным.

Он подчеркнул, что с 1 марта 2019 года начнется осовременивание пенсий по введенной Пенсионной реформой формуле. Официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы только в феврале, после этого будут произведены расчеты и выплаты согласно постановления правительства.

"Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за 8 месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процента. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что рост пенсий состоится до 20 процентов от тех размеров пенсий, которые есть сегодня", - пояснил Рева.

Он также подчеркнул, что в 2018 году пенсии военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем, на 1500 гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать