Отсрочка присяги членов ЦИК - это решение в зоне риска, - глава КИУ
Об этом заявил глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, члены ЦИК не приняли присягу и Центральная избирательная комиссия сможет заработать только через несколько недель.
“Отсрочка присяги членов ЦИК - это решение в зоне риска. Главная задача для ЦИК сейчас - разблокировка выборов в объединенных территориальных громадах. Теперь получается ситуация, что если мы еще на несколько недель затянем, то реально будет ситуация, когда проведение местных выборов будет в период президентской избирательной кампании”, - отметил Кошель.
Он подчеркнул, что президентская кампания может стать аргументом для того, чтобы отложить выборы в местных громадах на период после 31 марта.
“Затягивание с выборами - это не единичное событие. Мы видели, что затягивание происходило и раньше, но эта ситуация ставит под определенные угрозы, под определенные риски и реформу децентрализации“, - отметил он.
Он напомнил, что эта реформа является одной из ключевых системных базовых реформ в вопросе реформирования власти, взаимоотношений между центром и регионами.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 5 февраля Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Рада постановила увеличить число членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
- 20 сентября Рада уволила старый состав ЦИК и назначила новых членов.
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