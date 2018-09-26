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Отсрочка присяги членов ЦИК - это решение в зоне риска, - глава КИУ

Если члены ЦИК на ближайшем пленарном заседании не примут присягу, то проведение местных выборов пройдет в период президентской избирательной кампании

Об этом заявил глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, члены ЦИК не приняли присягу и Центральная избирательная комиссия сможет заработать только через несколько недель.

“Отсрочка присяги членов ЦИК - это решение в зоне риска. Главная задача для ЦИК сейчас - разблокировка выборов в объединенных территориальных громадах. Теперь получается ситуация, что если мы еще на несколько недель затянем, то реально будет ситуация, когда проведение местных выборов будет в период президентской избирательной кампании”, - отметил Кошель.

Он подчеркнул, что президентская кампания может стать аргументом для того, чтобы отложить выборы в местных громадах на период после 31 марта.

“Затягивание с выборами - это не единичное событие. Мы видели, что затягивание происходило и раньше, но эта ситуация ставит под определенные угрозы, под определенные риски и реформу децентрализации“, - отметил он.

Он напомнил, что эта реформа является одной из ключевых системных базовых реформ в вопросе реформирования власти, взаимоотношений между центром и регионами.

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