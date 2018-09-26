Отравление в Солсбери: послы ЕС согласовали санкции на случай химических атак

26 сентября, 2018, 15:48

В среду, 26 сентября, послы Евросоюза одобрили новый режим санкций за осуществления химических атак

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкционный режим согласован на фоне отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери российским военным ядом.

"Послы ЕС сегодня одобрили новый режим санкций в отношении химического оружия в результате отравления Скрипалей в Солсбери, но еще не обнародовали", - написал Йозвяк.

Eu ambassadors today approved a new eu sanctions regime on chemical weapons in the wake of #Salisbury #Skripal but no listings yet. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 сентября 2018 г.