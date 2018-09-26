Отравление в Солсбери: послы ЕС согласовали санкции на случай химических атак
26 сентября, 2018, 15:48
В среду, 26 сентября, послы Евросоюза одобрили новый режим санкций за осуществления химических атак
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Санкционный режим согласован на фоне отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери российским военным ядом.
"Послы ЕС сегодня одобрили новый режим санкций в отношении химического оружия в результате отравления Скрипалей в Солсбери, но еще не обнародовали", - написал Йозвяк.
Eu ambassadors today approved a new eu sanctions regime on chemical weapons in the wake of #Salisbury #Skripal but no listings yet. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 сентября 2018 г.
- Напомним, в Нью-Йорке, где продолжается 73-я сессия Генассамблеи ООН, городские власти и полиция приняли меры для предупреждения химических атак, в частности, провели беседы с бывшими гражданами России.
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