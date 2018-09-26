 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление в Солсбери: послы ЕС согласовали санкции на случай химических атак


фото: REUTERS
В среду, 26 сентября, послы Евросоюза одобрили новый режим санкций за осуществления химических атак

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкционный режим согласован на фоне отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери российским военным ядом.

"Послы ЕС сегодня одобрили новый режим санкций в отношении химического оружия в результате отравления Скрипалей в Солсбери, но еще не обнародовали", - написал Йозвяк.

  • Напомним, в Нью-Йорке, где продолжается 73-я сессия Генассамблеи ООН, городские власти и полиция приняли меры для предупреждения химических атак, в частности, провели беседы с бывшими гражданами России.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать