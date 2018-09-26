Нападение на активиста Устименко в Одессе: подозреваемый взят под стражу

26 сентября, 2018, 17:30

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения одному из подозреваемых в покушении на убийство одесского активиста Виталия Устименко

Об этом в среду, 25 сентября, сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Как отмечается, по версии следствия, 5 июня на ул. Фонтанская дорога двое подозреваемых и неустановленное следствием лицо совершили нападение на общественного деятеля. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами.

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемому в покушении на убийство меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным одесских СМИ, житель Кривого Рога Станислав Г., которого подозревают в нападении на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко, отрицал свою вину и заявил, что он никогда никогда не видел Устименко и ранее не был в Одессе.

Кроме того, подозреваемый сообщил, что он является действующим военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.