Нападение на активиста Устименко в Одессе: подозреваемый взят под стражу
Об этом в среду, 25 сентября, сообщила пресс-служба суда в Facebook.
Как отмечается, по версии следствия, 5 июня на ул. Фонтанская дорога двое подозреваемых и неустановленное следствием лицо совершили нападение на общественного деятеля. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами.
"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемому в покушении на убийство меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Между тем, по данным одесских СМИ, житель Кривого Рога Станислав Г., которого подозревают в нападении на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко, отрицал свою вину и заявил, что он никогда никогда не видел Устименко и ранее не был в Одессе.
Кроме того, подозреваемый сообщил, что он является действующим военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
- Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
- Во вторник, 25 сентября, в Нацполиции подтвердили, что по подозрению в нападении на одесского активиста Михайлика задержали трех человек, и сообщили, что есть задержанные по делу о нападении на Устименко.
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