На Ривненщине отравились 24 человека, из них 22 - дети

26 сентября, 2018, 16:36

На Роивненщине, в Мизоцкой школе-интернате от вспышки острой кишечной инфекции пострадали уже 24 человека

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра МЗ Украины.

"Количество больных, пострадавших во время вспышки острой кишечной инфекции в КЗ "Мизоцкая специализированная общеобразовательная школа-интернат І-ІІ ступеней", составляет 24 человека, из них 22 ребенка и 2 работника заведения", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 16 больных (в Здолбуновской центральной районной больнице находятся 11 больных, в Млыновской ЦРБ - 4, в Костопольской ЦРБ - 1). Еще 8 детей лечатся амбулаторно - их обнаружили во время подворных осмотров (в Здолбуновском районе - 3 ребенка, Ривненском - 2, по одному - в Острожскому, Дубенском и Сарненском районах).

Эпидемиологическое расследование выявило, что возбудителем заболевания стала сальмонелла энтеритидис. Возбудитель обнаружили у больных, в замороженном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полочка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса). Вспышке способствовали несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований во время приготовления и хранения пищи.

"О несоблюдении санитарно-гигиенических требований свидетельствует выявление бактерии группы кишечной палочки (БГКП) на рабочих поверхностях и объектах окружающей среды (48% проб неудовлетворительные) и в продуктах питания (40% не отвечают санитарным требованиям)", - отметили в лабораторном центре.

Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу энтеритидис: у одного имелась клиническая картина болезни, у другого не было симптомов заболевания.