 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Прикарпатье задержали банду, которая принуждала к трудовому рабству более 30 человек

Группа преступников удерживала людей в течение 2 лет и заставляли их работать

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Как отмечается, преступники удерживали в нечеловеческих условиях 32 человек, из них трое детей в возрасте 1,5, 7 и 9 лет. В течение 2 лет под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости людей заставляли тяжело работать.

Полиция задержала 6 человек, причастных к преступлению. Среди задержанных 31-летний организатор и соучастники, в возрасте от 22 до 35 лет. Суд изберет им меру пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

"За указанные преступления злоумышленникам грозит заключение от 5-ти до 12-ти лет. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать