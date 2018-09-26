На Прикарпатье задержали банду, которая принуждала к трудовому рабству более 30 человек

26 сентября, 2018, 14:50

Группа преступников удерживала людей в течение 2 лет и заставляли их работать

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Как отмечается, преступники удерживали в нечеловеческих условиях 32 человек, из них трое детей в возрасте 1,5, 7 и 9 лет. В течение 2 лет под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости людей заставляли тяжело работать.

Полиция задержала 6 человек, причастных к преступлению. Среди задержанных 31-летний организатор и соучастники, в возрасте от 22 до 35 лет. Суд изберет им меру пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

"За указанные преступления злоумышленникам грозит заключение от 5-ти до 12-ти лет. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.