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Ломаченко в восторге от Поветкина, которого нокаутировал Джошуа


фото: twitter
Василий Ломаченко похвалил российского боксера Александра Поветкина, несмотря на его поражение от британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает iFL.TV.

По словам Ломаченко, россиянин, которого жестко нокаутировал Джошуа, выглядел хорошо и подарил своим фанатам надежду.

"Мне понравился бой. Поветкин был очень хороший. Он дал людям интересный бой и подарил своим фанатам надежду. Это был интересный поединок", - сказал украинец.

22 сентября в Лондоне Энтони Джошуа жестко нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

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