Ломаченко в восторге от Поветкина, которого нокаутировал Джошуа
26 сентября, 2018, 11:57
Василий Ломаченко похвалил российского боксера Александра Поветкина, несмотря на его поражение от британца Энтони Джошуа
Об этом сообщает iFL.TV.
По словам Ломаченко, россиянин, которого жестко нокаутировал Джошуа, выглядел хорошо и подарил своим фанатам надежду.
"Мне понравился бой. Поветкин был очень хороший. Он дал людям интересный бой и подарил своим фанатам надежду. Это был интересный поединок", - сказал украинец.
22 сентября в Лондоне Энтони Джошуа жестко нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутерская компания Василия Ломаченко официально объявила, что следующим соперником украинца 8 декабря будет пуэрториканец Хосе Педраса.
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