Ломаченко в восторге от Поветкина, которого нокаутировал Джошуа

26 сентября, 2018, 11:57

Василий Ломаченко похвалил российского боксера Александра Поветкина, несмотря на его поражение от британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает iFL.TV.

По словам Ломаченко, россиянин, которого жестко нокаутировал Джошуа, выглядел хорошо и подарил своим фанатам надежду.

"Мне понравился бой. Поветкин был очень хороший. Он дал людям интересный бой и подарил своим фанатам надежду. Это был интересный поединок", - сказал украинец.

22 сентября в Лондоне Энтони Джошуа жестко нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.