Легендарный стадион "Уэмбли" продают за огромную сумму

26 сентября, 2018, 14:01

Футбольная ассоциация Англии продаст легендарный лондонский стадион "Уэмбли" миллиардеру из США Шахиду Хану

Об этом сообщает Financial Times.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла условия продажи стадиона "Уэмбли" за 600 млн фунтов Хану, который является владельцем лондонского клуба "Фулхэм". Хан пытается купить стадион с апреля 2018 года, однако лишь в последние дни в переговорах появились положительные сдвиги. Окончательное решение должно быть принято на комиссии FA 27 сентября.

По данным издания, соглашение предусматривает ряд ограничений. В частности, ни один из спонсоров не имеет права на переименование стадиона. Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет надлежащим образом выполнять свои обязательства.

Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений своей команды американской Национальной футбольной лиги "Джэксонвилл Джегуарс".