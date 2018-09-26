Легендарный стадион "Уэмбли" продают за огромную сумму
Об этом сообщает Financial Times.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла условия продажи стадиона "Уэмбли" за 600 млн фунтов Хану, который является владельцем лондонского клуба "Фулхэм". Хан пытается купить стадион с апреля 2018 года, однако лишь в последние дни в переговорах появились положительные сдвиги. Окончательное решение должно быть принято на комиссии FA 27 сентября.
По данным издания, соглашение предусматривает ряд ограничений. В частности, ни один из спонсоров не имеет права на переименование стадиона. Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет надлежащим образом выполнять свои обязательства.
Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений своей команды американской Национальной футбольной лиги "Джэксонвилл Джегуарс".
- Реконструированный стадион "Уэмбли" был открыт в 2007 году на месте старой арены. Он вмещает 90 тыс. зрителей и является домашней ареной сборной Англии по футболу.
- "Барселона" продает права на название своего домашнего стадиона "Камп Ноу" за 300 млн евро.
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