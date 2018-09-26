Китайские туристы попросились переночевать в лобби отеля, потому что перепутали время поселения. Полиция вывезла их на кладбище
Об этом пишет Global Times.
Туристы отказались покидать отель и попросили, чтобы им разрешили переночевать в лобби отеля. Однако персонал Generator вызвал полицейских. Те силой вывели туристов из отеля. Их и их багаж вывезли из центра Стокгольма и высадили возле кладбища Скугсчюркогорден в 8 км от отеля.
Младший Цзэн рассказал, что попросил оставить в отеле только его родителей, сам был готов уйти. Но полиция силой вынесла из холла его отца, который страдает на сердечно-сосудистые заболевания. Из-за этого он "почти потерял сознание", заявил Цзэн.
Сын добавил, что по дороге к кладбищу родителей избили в машине. Когда они вернулись к центру, Цзэн пожаловался в полицию и потребовал извинений и компенсации ущерба. На следующий день семья улетела из Швеции.
Шведское издание Aftonbladet опубликовало снятое очевидцем видео, где видно, как полицейские выгоняют китайских туристов и кладут на тротуар. Посольство Китая осудило действия полицейских. Генпрокурор Швеции заявил, что они имеют право "перемещать нарушителей".
Посольство КНР в Швеции расценивает действия стокгольмских полицейских как насилие, а китайские дипломаты призвали полицию провести расследование инцидента. Но никакой обратной связи не было. Генеральный прокурор Швеции Матс Эрикссон не нашел нарушений в действиях копов.
В отеле Generator также не замечают нарушений. Менеджер отеля рассказал, что китайские туристы просидели в холле несколько часов, а когда их попросили уйти, угрожали персоналу.
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