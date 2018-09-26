Кто счастливее после развода. Исследования
Об этом пишет The Times.
Опрос проводило издание The Times. Они поговорили с 1060 читателями, средний возраст которых составил 54 года. Эксперты задали 30 вопросов о том, как им жилось в браке и о том, почему он разрушился.
53% женщин рассказали, что стали «гораздо счастливее”, когда расстались. Из всех мужчин с ними согласились лишь 32%.
В описании развода женщины чаще употребляли слова "довольна", "увлечения", "праздник". А вот мужчины обычно вспоминали "разочарование" и "неудачи".
Также 61% женщин признали, что они чувствуют себя лучше, если не ищут отношений и остаются свободными. К ним присоединилось только 47% мужчин.
17% представителей мужского пола признались, что хранят теплые чувства с бывшими. Такая идея нравится 8% женщин.
Относительно причин развода, то 49% опрошенных захотели развода из-за того, что их партнер изменился. 14% же заметили причину в себе.
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Напомним, эксперты определили, что мужчинам нужно в среднем три месяца, чтобы чувствовать себя комфортнее в отношениях, а женщинам - почти 4 месяца.
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