 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кто счастливее после развода. Исследования


фото: semeynoepravo
Эксперты опросили женщин и мужчин и обнаружили, что больше счастья после развода чувствуют женщины

Об этом пишет The Times.

Опрос проводило издание The Times. Они поговорили с 1060 читателями, средний возраст которых составил 54 года. Эксперты задали 30 вопросов о том, как им жилось в браке и о том, почему он разрушился.

53% женщин рассказали, что стали «гораздо счастливее”, когда расстались. Из всех мужчин с ними согласились лишь 32%.

В описании развода женщины чаще употребляли слова "довольна", "увлечения", "праздник". А вот мужчины обычно вспоминали "разочарование" и "неудачи".

Также 61% женщин признали, что они чувствуют себя лучше, если не ищут отношений и остаются свободными. К ним присоединилось только 47% мужчин.

17% представителей мужского пола признались, что хранят теплые чувства с бывшими. Такая идея нравится 8% женщин.

Относительно причин развода, то 49% опрошенных захотели развода из-за того, что их партнер изменился. 14% же заметили причину в себе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать