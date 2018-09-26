Как самостоятельно распознать сердечный приступ. Краткая инструкция Минздрава
26 сентября, 2018, 12:54
Боль в груди не всегда является смертельно опасным, но если сердечный приступ вовремя не распознать,он может перерасти в инфаркт миокарда
Об этом пишет МЗ.
В Минздраве говорят, что сердечный приступ возникает при физической нагрузке, когда сердце не получает достаточного количества кислорода.
Признаки сердечного приступа - это боль:
- возникает в результате физической нагрузки, повышение частоты сердечных сокращений
- возникает за грудиной и / или в левой половине грудной клетки;
- «Отдает» в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева (наблюдается не во всех случаях);
- исчезает через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.
При сердечном приступе нужно прекратить физическую нагрузку и успокоиться.
Врач может назначить прием нитроглицерина. Срочно звоните 103, если:
- приступ не удается остановить в течение 15-20 минут
- боль постоянная и становится более интенсивным;
- боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
- возникает резкая слабость, чувство страха
- учащается пульс
- резко колеблется артериальное давление.
- Сердечный приступ, длящийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда.
Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть диабетом.
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