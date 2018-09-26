 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как самостоятельно распознать сердечный приступ. Краткая инструкция Минздрава


фото: Hightech
Боль в груди не всегда является смертельно опасным, но если сердечный приступ вовремя не распознать,он может перерасти в инфаркт миокарда

Об этом пишет МЗ.

В Минздраве говорят, что сердечный приступ возникает при физической нагрузке, когда сердце не получает достаточного количества кислорода.

Признаки сердечного приступа - это боль:

  • возникает в результате физической нагрузки, повышение частоты сердечных сокращений
  • возникает за грудиной и / или в левой половине грудной клетки;
  • «Отдает» в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева (наблюдается не во всех случаях);
  • исчезает через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

При сердечном приступе нужно прекратить физическую нагрузку и успокоиться.

Врач может назначить прием нитроглицерина. Срочно звоните 103, если:

  • приступ не удается остановить в течение 15-20 минут
  • боль постоянная и становится более интенсивным;
  • боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
  • возникает резкая слабость, чувство страха
  • учащается пульс
  • резко колеблется артериальное давление.
  • Сердечный приступ, длящийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть диабетом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать