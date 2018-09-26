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Как российский катер провоцировал украинские корабли в Азовском море. Видео ВМС

Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил пресс-центр Военно-морских сил Украины.

"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, в воскресенье, 23 сентября, украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” зашли в Азовское море через Керченский пролив.

 

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