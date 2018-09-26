Кабмин увеличил количество “осенних” призывников

26 сентября, 2018, 13:03

Кабинет министров Украины утвердил количество граждан, которых призовут на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению правительства, на военную службу во время осенней призывной кампании планируют привлечь почти 18 тысяч человек.

В частности, в Вооруженных силах Украины будут служить 9010 призывников, в Государственной спецслужбе транспорта - 900, в Национальной гвардии - 6500, в Государственной пограничной службе - 1550.

Сообщается, что на проведение осеннего призыва планируют выделить 65 млн гривен.