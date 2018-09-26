Google хочет внедрить систему дополненной реальности в обычные очки
Документ опубликован на сайте Управления по патентам и торговым маркам США.
Линза в разработке Google состоит из двух частей: в одной располагается световод, в другой - проекционная система, которая состоит из экрана и призмы. Лучи с экрана попадают в световод, а затем перемещаются к центру линзы, в которой составные части соединяются.
В прототипе устройства толщина линзы составляет около 4 мм, однако в будущем ее уменьшат за счет использования полимеров вместо стекла. Появится ли устройство на рынке, не сообщается.
Напомним, Google представила обновленную версию Google Chrome в честь 10-го "дня рождения" браузера.
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