 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Google хочет внедрить систему дополненной реальности в обычные очки

Google запатентовала новую систему для очков дополненной реальности: ее "фишка" в том, что она позволит проецировать изображение с линзы очков прямо в глаз носителя устройства

Документ опубликован на сайте Управления по патентам и торговым маркам США.

Линза в разработке Google состоит из двух частей: в одной располагается световод, в другой - проекционная система, которая состоит из экрана и призмы. Лучи с экрана попадают в световод, а затем перемещаются к центру линзы, в которой составные части соединяются.

В прототипе устройства толщина линзы составляет около 4 мм, однако в будущем ее уменьшат за счет использования полимеров вместо стекла. Появится ли устройство на рынке, не сообщается.

Напомним, Google представила обновленную версию Google Chrome в честь 10-го "дня рождения" браузера.

Читайте также: Лис-проводник и собственная секретарша с искусственным интеллектом. Чем удивляет Google в 2018

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать