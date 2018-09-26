Европейский вещательный союз обеспокоен отключением телеканала "UA:Первый"

26 сентября, 2018, 16:20

Европейский вещательный союз очень обеспокоен возможным недофинансированием общественного вещателя и отключением за долги телеканала "UA: Первый"

Соответствующее официальное заявление ЕВС обнародовал на своем сайте.

"Мы призываем власти немедленно возобновить трансляцию и выделить необходимое финансирование с целью позволить общественном вещателю выполнять свою важную функцию для общества и демократии в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, очень важно, чтобы граждане имели доступ к независимым, плюралистичным новостям и информации именно сейчас, накануне президентских и парламентских выборов в Украине.

"Мы обеспокоены тем, что власти приняли решение лишить украинский народ такой важной институции, которая служит обществу", - заявил гендиректор ЕВС Ноэл Каррен.

Как сообщалось ранее, в этом году Общественный вещатель, который и так имеет один из наименьших бюджетов в Европе, получил только половину бюджета, предусмотренного национальным законом.