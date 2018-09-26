Европейский вещательный союз обеспокоен отключением телеканала "UA:Первый"
Соответствующее официальное заявление ЕВС обнародовал на своем сайте.
"Мы призываем власти немедленно возобновить трансляцию и выделить необходимое финансирование с целью позволить общественном вещателю выполнять свою важную функцию для общества и демократии в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, очень важно, чтобы граждане имели доступ к независимым, плюралистичным новостям и информации именно сейчас, накануне президентских и парламентских выборов в Украине.
"Мы обеспокоены тем, что власти приняли решение лишить украинский народ такой важной институции, которая служит обществу", - заявил гендиректор ЕВС Ноэл Каррен.
Как сообщалось ранее, в этом году Общественный вещатель, который и так имеет один из наименьших бюджетов в Европе, получил только половину бюджета, предусмотренного национальным законом.
- Напомним, государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала "UA:Первый" за долги.
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