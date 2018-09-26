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Экс-чемпиона мира по боксу арестовали по подозрению в изнасиловании


фото: Premier Boxing Champions
Бывший чемпион мира по боксу американец Виктор Ортис обвиняется в изнасиловании

Об этом сообщает ESPN.

Полиция штата Калифорния задержала 31-летнего боксера. Против него выдвинуты три обвинения в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании. О том, когда состоится суд над Ортисом, не сообщается.

Ортис был чемпионом по версии WBC с апреля до сентября 2011 года он уступил титул американцу Флойду Мейвезеру нокаутом в четвертом раунде. Всего в его активе 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 32 победы (25 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.

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