Экс-чемпиона мира по боксу арестовали по подозрению в изнасиловании

26 сентября, 2018, 14:42

Бывший чемпион мира по боксу американец Виктор Ортис обвиняется в изнасиловании

Об этом сообщает ESPN.

Полиция штата Калифорния задержала 31-летнего боксера. Против него выдвинуты три обвинения в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании. О том, когда состоится суд над Ортисом, не сообщается.

Ортис был чемпионом по версии WBC с апреля до сентября 2011 года он уступил титул американцу Флойду Мейвезеру нокаутом в четвертом раунде. Всего в его активе 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 32 победы (25 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.