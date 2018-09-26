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Дом-пенис: в Китае соцсети насмехаются из сооружения в виде мужского органа

Недавно возведенное здание в юго-западной провинции Гуанси породило споры и шутки в соцсетях: многие считают, что постройка слишком похожа на пенис с яичками

А фейковое видео с фейерверками лишь подкрепило данные ассоциации, пишет издание Shanghai.

"Заказчик:" Мне нравится, но вы не думаете, что это здание немного ... ну, вы знаете ... слишком похоже на пенис?". Архитектор: "Не волнуйтесь, в ночь открытия будет столько фейерверков и огней, что никто ничего не заметит"

Работа над медиацентром длилась около двух лет.Полноценное открытие запланировано на осень 2018: по замыслу архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родные места, но фаллическая форма вызвала у людей совсем другие ассоциации.

Представитель компании Guangxi Broadcasting and Television Network, владеющей небоскребом, заявил китайским журналистам, что ролик с фейерверками - подделка. "Мы включили подсветку фасада, но просто вывели изображение. Некие пользователи добавили на видео фейерверки и фонтаны. Всякие такие вещи", - добавил он.

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