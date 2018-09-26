Для украинцев сделали приложение, с которым легче сортировать мусор
26 сентября, 2018, 15:41
MacPaw Платформа Labs создала мобильное приложение "Сортируй", с которым можно научиться правильно сортировать отходы
Ролик о приложении появился на YouTube-канале.
В приложении можно определить тип сырья, найти ближайшую для сортировки станцию и построить к ней маршрут. Все это делает в три клика.
Приложение также содержит универсальные правила сортировки и адаптированы к требованиям станций "Украина без мусора" и "Киеввторресурсы". Еще здесь есть информация об особенностях сортировки отдельных видов отходов.
"Сортируй" сейчас более полезен для жителей столицы, однако разработчики говорят, что информация, которую содержит приложение, будет полезна каждому.
- Напомним, украинский проект ONUKA выпустил новый видеоклип на песню Strum на защиту планеты от избыточного мусора.
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