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Для украинцев сделали приложение, с которым легче сортировать мусор

MacPaw Платформа Labs создала мобильное приложение "Сортируй", с которым можно научиться правильно сортировать отходы

Ролик о приложении появился на YouTube-канале.

В приложении можно определить тип сырья, найти ближайшую для сортировки станцию и построить к ней маршрут. Все это делает в три клика.

Приложение также содержит универсальные правила сортировки и адаптированы к требованиям станций "Украина без мусора" и "Киеввторресурсы". Еще здесь есть информация об особенностях сортировки отдельных видов отходов.

"Сортируй" сейчас более полезен для жителей столицы, однако разработчики говорят, что информация, которую содержит приложение, будет полезна каждому.

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