Британский певец Том Греннан впервые выступит в Украине. Кто он

26 сентября, 2018, 12:00

Британец Том Греннан мечтал быть футболистом, но стал певцом. Он впервые приедет в Украину и даст концерт

Этому Греннану - 23 года. На пути к успеху его жизнь была похожа на полиэтиленовый пакет, который бросает по ветру. Сначала Том занимался футболом. Он даже играть за небольшую команду в США, но внезапно отказался.

Тогда Греннан пошел учиться на актера, а чтобы подзаработать, работал бариста в сети кофеен Сosta Coffee.

Однажды на вечеринке он спел песню The Kooks - Seaside. Друзья были поражены его голосом и уговорили не останавливаться.

Сейчас Том - звезда национального масштаба. Ведущие британские издания хвалят его первую полноформатную работу, а электронщики Chase & Status и рэпер Bugzy Malone приглашают к сотрудничеству.

Греннан остается простым, привлекательным пареньком из небольшого городка Бедфорд. Составляет простые, но искренние поп-песни о своей жизни. Их выполняет хриплым и сильным баритоном.

Летом он выпустил дебютный альбом Lightning Matches, который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства.

С ним Том Греннан приедет в Киев с концертом. Он состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club. Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.