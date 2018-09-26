Британский певец Том Греннан впервые выступит в Украине. Кто он
Этому Греннану - 23 года. На пути к успеху его жизнь была похожа на полиэтиленовый пакет, который бросает по ветру. Сначала Том занимался футболом. Он даже играть за небольшую команду в США, но внезапно отказался.
Тогда Греннан пошел учиться на актера, а чтобы подзаработать, работал бариста в сети кофеен Сosta Coffee.
Однажды на вечеринке он спел песню The Kooks - Seaside. Друзья были поражены его голосом и уговорили не останавливаться.
Сейчас Том - звезда национального масштаба. Ведущие британские издания хвалят его первую полноформатную работу, а электронщики Chase & Status и рэпер Bugzy Malone приглашают к сотрудничеству.
Греннан остается простым, привлекательным пареньком из небольшого городка Бедфорд. Составляет простые, но искренние поп-песни о своей жизни. Их выполняет хриплым и сильным баритоном.
Летом он выпустил дебютный альбом Lightning Matches, который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства.
С ним Том Греннан приедет в Киев с концертом. Он состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club. Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.
- Напомним, британская группа Jungle впервые посетит Украину с концертом. На нем группа представит свой новый альбом For Ever.
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