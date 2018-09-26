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Британцы хотят построить в Украине ветро-солнечную электростанцию


фото: EcoVoice
Британская компания Touchstone Capital Group представила уникальный проект оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции гигаваттного класса мощности

Об этом сообщает сайт Министерства энергетики и угольной промышленности.

Представители британской компании отметили, что проект электростанции уникальный не только для Украины, но и для соседних стран. Ведь самым большим преимуществом электростанции является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии.

“Проект также предусматривает использование существенной (более 30%) доли комплектующих будущей электростанции украинского производства”,- отметили в министерстве.

Она заявили, что это увеличит высокотехнологичное производство на отечественных предприятиях, создаст новые рабочие места, увеличит доходы местных общин и государственного бюджета.

“Было решено в сжатые сроки провести расчеты и моделирование возможных путей интеграции новых генерирующих мощностей в объединенную электроэнергетическую систему Украины”, - сообщили в министерстве.

Представители “Укрэнерго” напомнили о текущем состоянии возобновляемой энергетики в Украине. Они сообщили, что 70-80% проектов по строительству "зеленой генерации" реализуется в южном регионе Украины (Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях), который является енергопрофіцітним и в то же время испытывает недостаток маневренных мощностей.

 
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