Британцы хотят построить в Украине ветро-солнечную электростанцию
Об этом сообщает сайт Министерства энергетики и угольной промышленности.
Представители британской компании отметили, что проект электростанции уникальный не только для Украины, но и для соседних стран. Ведь самым большим преимуществом электростанции является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии.
“Проект также предусматривает использование существенной (более 30%) доли комплектующих будущей электростанции украинского производства”,- отметили в министерстве.
Она заявили, что это увеличит высокотехнологичное производство на отечественных предприятиях, создаст новые рабочие места, увеличит доходы местных общин и государственного бюджета.
“Было решено в сжатые сроки провести расчеты и моделирование возможных путей интеграции новых генерирующих мощностей в объединенную электроэнергетическую систему Украины”, - сообщили в министерстве.
Представители “Укрэнерго” напомнили о текущем состоянии возобновляемой энергетики в Украине. Они сообщили, что 70-80% проектов по строительству "зеленой генерации" реализуется в южном регионе Украины (Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях), который является енергопрофіцітним и в то же время испытывает недостаток маневренных мощностей.
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