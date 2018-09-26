Боевики не пропустили ОБСЕ возле Должанского и обыскали авто миссии возле Новоазовска
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.
Так, оккупанты закрыли представителям СММ ОБСЕ доступ для мониторинга в районе населенного пункта Довжанский (экс-Свердловск Луганской области), а у Новоазовска (Донецкая область) обыскали автомобили наблюдателей.
Кроме того, в районе населенного пункта Сміле (вблизи линии разграничения в Луганской области) боевики влияли на беспилотник миссии средствами радиоэлектронного подавления.
В то же время украинская сторона СЦКК провела совместно с СММ ОБСЕ координацию и сопровождение ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях. Так, были проведены ремонтные работы на распределительной сети водопровода "Станица-Луганская" и на участке районного водоканала Попасная-Золотое-3. В Авдеевке отремонтировали крыши домов местных жителей и обеспечили работу Донецкой фильтровальной станции.
- Напомним, ранее сообщалось, щзо заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг оставляет свою должность.
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