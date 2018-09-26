Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил из БМП и гранатометов
26 сентября, 2018, 19:29
В среду от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщил штаб Объединенных сил в своей вечерней сводке в Facebook.
"Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.
При этом, по данным штаба, вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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