База на Азове будет действовать против русской минной угрозы, - штаб ВМС
Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко, информирует Громадське.
"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, предполагающее проведение противоминных мероприятий. Это — приоритетное направление развития военно-морских сил", — сказал он.
Рыженко напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна пограничных войск Украины.
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"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", — отметил он.
Также Рыженко рассказал, что среди судов, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными сканерами бокового обзора — сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
- По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив.
- 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера.
- Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря.
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