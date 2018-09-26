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База на Азове будет действовать против русской минной угрозы, - штаб ВМС

Среди приоритетных направлений деятельности военной базы ВМС на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, нейтрализация российской минной угрозы

Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко, информирует Громадське.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, предполагающее проведение противоминных мероприятий. Это — приоритетное направление развития военно-морских сил", — сказал он.

Рыженко напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна пограничных войск Украины.

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"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", — отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди судов, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными сканерами бокового обзора — сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

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