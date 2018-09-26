Alibaba разработала "космическое яйцо", которое должно заменить портье в гостиницах
26 сентября, 2018, 15:20
Компания Alibaba хочет доставлять заказы в отелях с помощью роботов: для этого они представили "железного портье" - робота Space Egg
Об этом пишет The Verge.
Высота "космического яйца" составит 90 см. Для ориентации в пространстве в робота встроены камеры и лазерные лучи, а передвигаться он будет со скоростью 1 м/сек.
Кроме того, в аппарат встроен виртуальный помощник Alibaba - Tmall Genie, с помощью которого гости смогут заказывать еду в номер.
Планируется, что первый тестовый робот Space Egg будет работать в одном из отелей города Ханчжоу. В дальнейшем компания собирается масштабировать устройство, в том числе и модифицировать его для работы в других сферах - в ресторанах, больницах и офисах.
Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это
- Специалистами из японских университетов Тохоку и Хоккайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли.
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот в одиночку взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и загрузили в простого робота из Lego.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше управляет беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
- Ученые Калифорнийского университета научили искусственный интеллект определять, как будут развиваться отношения пары, основываясь на записи их голосов.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине