Alibaba разработала "космическое яйцо", которое должно заменить портье в гостиницах

26 сентября, 2018, 15:20

Компания Alibaba хочет доставлять заказы в отелях с помощью роботов: для этого они представили "железного портье" - робота Space Egg

Об этом пишет The Verge.

Высота "космического яйца" составит 90 см. Для ориентации в пространстве в робота встроены камеры и лазерные лучи, а передвигаться он будет со скоростью 1 м/сек.

Кроме того, в аппарат встроен виртуальный помощник Alibaba - Tmall Genie, с помощью которого гости смогут заказывать еду в номер.

Планируется, что первый тестовый робот Space Egg будет работать в одном из отелей города Ханчжоу. В дальнейшем компания собирается масштабировать устройство, в том числе и модифицировать его для работы в других сферах - в ресторанах, больницах и офисах.

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