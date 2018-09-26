 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Alibaba разработала "космическое яйцо", которое должно заменить портье в гостиницах

Компания Alibaba хочет доставлять заказы в отелях с помощью роботов: для этого они представили "железного портье" - робота Space Egg

Об этом пишет The Verge.

Высота "космического яйца" составит 90 см. Для ориентации в пространстве в робота встроены камеры и лазерные лучи, а передвигаться он будет со скоростью 1 м/сек.

Кроме того, в аппарат встроен виртуальный помощник Alibaba - Tmall Genie, с помощью которого гости смогут заказывать еду в номер.

Планируется, что первый тестовый робот Space Egg будет работать в одном из отелей города Ханчжоу. В дальнейшем компания собирается масштабировать устройство, в том числе и модифицировать его для работы в других сферах - в ресторанах, больницах и офисах.

Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать