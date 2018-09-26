Актера Билла Косби бросили за решетку. За что

26 сентября, 2018, 14:22

81-летнего актера Билла Косби посадили за решетку минимум на три года за изнасилование

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Преступление Косби поступил в 2004 году. Он изнасиловал свою бывшую коллегу Андреа Констад из Темпльского университета.

По словам жертвы, Билл пригласил женщину к себе в имение во Флориде. Там актер подсыпал женщине снотворное, а потом занялся с ней сексом.

После того, как этот случай стал публичным, с заявлениями о домогательствах обратились еще 15 его жертв. Среди них - несовершеннолетняя на момент изнасилования Джуди Худ. Это произошло в 1974 году.

Сам Билл Косби признал себя виновным а также рассказал, что действительно подсыпал наркотики в напитки.

Судьи пока не определили срок наказания. Минимальный срок - от 3 до 10 лет. Актер также должен выплатить штраф в $25 тыс., а после освобождения из тюрьмы будет проходить терапию у психолога.