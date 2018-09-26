4 млн лет назад на Марсе могла существовать подземная жизнь, - ученые

26 сентября, 2018, 09:17

Около 4 млн лет назад условия на Марсе могли поддерживать жизнедеятельности литотрофов - организмов, которые получают необходимые для биогенеза электроны из неорганических веществ

Исследование провели биологи из Брауновського университета, пишет Space.com.

В своей работе исследователи опирались на данные, полученные из гамма-лучевого спектрометра с космического аппарата "Марс Одиссей". Потом химики составили карту поверхности планеты, на которой были обозначены участки с содержанием тория, урана и калия, и выяснили, сколько лет назад эти элементы могли вызвать радиолиз воды.

Исследование показало, что около 4 млн лет назад на Марсе могла существовать жизнь - по крайней мере, об этом свидетельствует состав почвы, благоприятный для жизнедеятельности літотрофних организмов.

"На основе основных физико-химических расчетов мы показали, что древнее марсианское подоплеку, вероятно, имело достаточно растворенного водорода для питания глобального подповерхностного биосферы", - заявил ведущий автор Джесси Тарнас.

"Люди имеют представление о том, что холодный ранний климат Марса является плохим для жизни, но то, что мы показываем, что в холодном климате на самом деле больше химической энергии для жизни под землей", - сказал Тарнас. "Это то, что может изменить восприятие людей климата и жизни на этой планете".