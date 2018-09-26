4 млн лет назад на Марсе могла существовать подземная жизнь, - ученые
Исследование провели биологи из Брауновського университета, пишет Space.com.
В своей работе исследователи опирались на данные, полученные из гамма-лучевого спектрометра с космического аппарата "Марс Одиссей". Потом химики составили карту поверхности планеты, на которой были обозначены участки с содержанием тория, урана и калия, и выяснили, сколько лет назад эти элементы могли вызвать радиолиз воды.
Исследование показало, что около 4 млн лет назад на Марсе могла существовать жизнь - по крайней мере, об этом свидетельствует состав почвы, благоприятный для жизнедеятельности літотрофних организмов.
"На основе основных физико-химических расчетов мы показали, что древнее марсианское подоплеку, вероятно, имело достаточно растворенного водорода для питания глобального подповерхностного биосферы", - заявил ведущий автор Джесси Тарнас.
"Люди имеют представление о том, что холодный ранний климат Марса является плохим для жизни, но то, что мы показываем, что в холодном климате на самом деле больше химической энергии для жизни под землей", - сказал Тарнас. "Это то, что может изменить восприятие людей климата и жизни на этой планете".
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