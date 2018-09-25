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Волкер назвал страны, которые готовы отправить миротворцев на Донбасс

Миротворцы ООН прибудут на территорию Донбасса после вывода оттуда войск России

Об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента в вопросах Украины Курс Волкер в интервью "Эху Москвы".

Он отметил, что ряд стран уже согласились внести свой вклад в миротворческую миссию на Востоке Украины. Это, в частности, Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

По его словам, такой диапазон стран является хорошим, ведь там есть несколько государств, которые рассматриваются в России как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ.

"Если мы сможем добиться вывода российских войск с Украины, прежде чем Украина направит свои войска для возвращения территории под свой контроль, туда прибудут силы с мандатом ООН. Они возьмут контроль после России. Они установят безопасность, обеспечат защиту людей, чтобы о них заботились, и тогда мы совершили бы эти политические шаги в рамках Минских соглашений. Поэтому речь идет не о всей территории Украины, а о всем районе конфликта", - подчеркнул Волкер.

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