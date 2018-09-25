В Индонезии спасли юношу, который 49 дней плавал в открытом море

25 сентября, 2018, 16:43

Индонезийского подростка Альды Новеля Аделанга спасло панамское судно после 49 дней пребывания в открытом море

Об этом сообщает CNN.

Юноша работал на специальной платформе-ловушке для рыбы, которая была закреплена на морском дне канатом. Его работа заключалась в зажигании специальных фонарей для приманки рыбы.

Но в середине июля сильные южные ветры вызвали высокие волны, которые оборвали веревку якоря и юношу отнесло в море.

“Каждый раз, когда он видел большой корабль, надеялся на спасение, но более десяти кораблей проплыли мимо него, однако ни один из них не остановился или не заметили Альды”, - рассказал Фаджар Фирдаус, дипломат в консульстве Индонезии в Осаке.

В конце концов его крики о помощи услышали с судна под панамским флагом, которое и спасло его 31 августа. Позже юноша прибыл в порт Токуяма в Японии и получил там медицинское лечение. Сейчас Альды вполне здоров и уже вернулся к семье.