В Индонезии спасли юношу, который 49 дней плавал в открытом море
Об этом сообщает CNN.
Юноша работал на специальной платформе-ловушке для рыбы, которая была закреплена на морском дне канатом. Его работа заключалась в зажигании специальных фонарей для приманки рыбы.
Но в середине июля сильные южные ветры вызвали высокие волны, которые оборвали веревку якоря и юношу отнесло в море.
“Каждый раз, когда он видел большой корабль, надеялся на спасение, но более десяти кораблей проплыли мимо него, однако ни один из них не остановился или не заметили Альды”, - рассказал Фаджар Фирдаус, дипломат в консульстве Индонезии в Осаке.
В конце концов его крики о помощи услышали с судна под панамским флагом, которое и спасло его 31 августа. Позже юноша прибыл в порт Токуяма в Японии и получил там медицинское лечение. Сейчас Альды вполне здоров и уже вернулся к семье.
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