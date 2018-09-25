В Украине испытали новую бронемашину "Лев" с подъемным краном
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Машина создана на базе танка Т-72. Она предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также текущего и среднего ремонта техники в полевых условиях. "Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 м, что развивает тяговое усилие в 22 тыс. - 25 тыс. кгс, а при использовании дополнительных полиспастов - до 75 тыс. кгс. Электросварочное оборудование, которое питается от генератора машины, позволяет сваривать в полевых условиях.
БРЭМ "Лев" также имеет подъемный кран-стрелу, что может поднимать до 12 тонн для монтажа-демонтажа в полевых условиях, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и тому подобное. Дополнительно машина оборудована грузовой платформой, что позволяет транспортировать запчасти весом до 1,5 тонны.
Для БРЭМ "Лев" предусмотрена установка двигателей мощностью 780 или 840 лошадиных сил, которые позволяют 41-тонной машине развивать скорость движения до 60 км/час. БРЭМ способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40°C до +40°C и имеет запас хода минимум 460 км по грунтовой дороге.
Экипаж машины - 3 человека, на вооружении - пулемет НСВТ калибра 12,7 мм.
БРЭМ "Лев" была создана конструкторами "Львовского бронетанкового завода" специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине