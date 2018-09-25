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В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту

Во вторник, 25 сентября, Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 20 грн образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкнота будет использоваться одновременно с банкнотами образца 2003 года. Гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 годов неограниченный период времени. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года", – отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

Первую партию - более 5 млн обновленных банкнот распределены между подразделениями Нацбанка в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые обеспечат новыми банкнотами украинцев. В целом в 2018 году напечатают около 60 млн 20-гривневых банкнот. По состоянию на 1 сентября 2018 года в Украине находилось в обращении около 125 млн банкнот номиналом 20 грн на сумму почти 2,5 млрд грн (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Из-за физического износа НБУ ежегодно изымает около 800 млн банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют банкноты от 1 до 20 грн. В 2017 году НБУ изъял из обращения 749 млн изношенных банкнот на 48 млрд грн, в том числе 72 млн "двадцаток" на почти 1,5 млрд грн. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот.

Дизайн банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года подражает обновленные банкноты номиналом 100 образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. На обновленной банкноте номиналом 20 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2003 года:

на лицевой стороне посередине размещен портрет Ивана Франко;

на оборотной стороне - изображение здания Львовского оперного театра.

Справа от портрета, как и на остальных банкнот нового образца, расположен оптически-переменный защитный элемент для визуального контроля в виде стилизованного изображения цветка специальной краской, меняющей цвет во время рассматривания банкноты под разными углами зрения с пурпурного (или малиново-фиолетового) на оливково-зеленый.

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