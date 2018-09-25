В Швеции отправили в отставку премьера, который добился принятия закона о согласии на секс

25 сентября, 2018, 16:09

Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен, известный своими инициативами по сканадального закона о секс, ушел в отставку из-за нехватки голосов в его поддержку в парламенте

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе шведского парламента.

Как отмечается, против Лефвена, лидера правящей Социал-демократической партии, проголосовали 204 депутата Риксдага, 142 выразили доверие премьеру, еще трое отсутствовали.

Сейчас спикер Риксдага Андреас Норлен поручил Лефвену возглавить переходное правительство.

"Сейчас я начну свою работу, чтобы представить предложение премьер-министра Риксдага. В первую очередь к переговорам будут привлечены представители всех партий", - сказал спикер.